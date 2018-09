Maersk brengt boortak zelfstandig naar beurs

Het Deense moederconcern wil zich toeleggen op zijn transportactiviteiten en wendt zich van af van de energiesector. De beursgang van Maersk Drilling moet volgend jaar plaatsvinden. A.P. Møller-Maersk wilde het onderdeel eigenlijk verkopen, maar het lukte naar verluidt niet om kopers te vinden. Eerder werden voor olie- en gastak Maersk Oil en de tankeractiviteiten van Maersk Tankers wel grote verkoopdeals gesloten. Bij elkaar was er bijna 10 miljard dollar mee gemoeid.

Maersk Drilling telt zo'n 4000 medewerkers en heeft een vloot van boorschepen en afzinkbare platformen. A.P. Møller-Maersk kondigde vorig jaar al aan het onderdeel te willen afstoten. De Denen hebben nu alleen nog een service-onderdeel waar ze graag vanaf willen.

Belang verkocht

Verder werd bekend dat het concern onlangs een belang van 1,2 miljard dollar in het Franse olieconcern Total heeft verkocht. Het ging om 19 miljoen van de ruwweg 98 miljoen aandelen die de Denen hadden gekregen als onderdeel van de verkoop van Maersk Oil aan Total.

Topman Søren Skou van A.P. Møller-Maersk kwam ook nog met een update over de resultaten van het conglomeraat. ,,Met een omzetstijging van 24 procent in het tweede kwartaal, bleven we een sterke groei realiseren.'' Dat is volgens hem onder meer te danken aan de eerdere inlijving van rederij Hamburg Süd. ,,Wij verwachten in 2018 een omzet van ongeveer 40 miljard dollar, een stijging van bijna 50 procent vergeleken met 2016.''

De winstgevendheid werd in het tweede kwartaal wel erg geraakt door druk op de vervoerstarieven en hogere brandstofkosten. Dat was voor de Denen eerder deze maand al reden om de winstverwachting voor heel dit jaar te verlagen.