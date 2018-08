Beurs: AEX begint met verlies aan weekend

De AEX-index sloot 0,6% in de min op 552,95 punten. De Midkap ging 0,4% achteruit naar 773,44 punten. De koersenborden in Frankfurt (-0,2%), Parijs (-0,1%) en Londen (-0,1%) kleurden eveneens rood.

Met het lange weekend in aantocht stonden de beurzen onder druk, omdat beleggers hun risico’s beperkten. „Er zijn meerdere zaken die boven de markt hangen”, stelde macro-econoom Teeuwe Mevissen (Rabobank) vast. „Beleggers wachten af wat er inzake Turkije gaat gebeuren. Verder komen de Duitse bondskanselier Merkel en de Russische president Poetin dit weekend bijeen. Ook gaan de VS en China binnenkort in gesprek over het handelsconflict. Gezien deze belangrijke ontwikkelingen nemen beleggers even aan de zijlijn plaats om te zien wat er komen gaat”, aldus Mevissen.

De Turkse munt kwam vrijdag opnieuw stevig onder druk na het nieuws dat een Turkse rechtbank een verzoek om vrijlating van de Amerikaanse pastoor Andrew Brunson heeft verworpen. De Amerikaanse president Donald Trump liet via Twitter weten dat de VS ,,niet gaan betalen" voor de vrijlating van Brunson, maar Turkije zullen ,,terugpakken''.

Wall Street stond vanmiddag dichtbij de slotstanden van donderdagavond. De beurzen in New York lieten gisteravond een zeer opgewekt beeld zien geholpen door de enthousiast ontvangen resultaten van Walmart en Cisco. De hoop dat China en Amerika nader tot elkaar kunnen komen om zo de kou uit te handelsrelatie te halen, gaf ook reden tot optimisme. Nabeurs zorgden de Amerikaanse chipmakers Applied Materials en Nvidia echter voor een domper met tegenvallende vooruitzichten.

In de AEX kreeg Vopak vandaag een dreun van 6,4% voor de kiezen na slecht ontvangen resultaten. Het tankopslagconcern had zoals verwacht in het tweede kwartaal last van de zwakke markt met een verder dalende bezettingsgraad van zijn opslagtanks. Volgens een analist bij KBC komt uit de cijfers naar voren dat ’een groeiaanjager’ voor de rest van het jaar nog steeds ontbreekt.

ASML had last van de opgelaaide somberheid rond de Amerikaanse chipsector. De koers van de chipmachinefabrikant daalde 1,3%. Kabel- en telecomaanbieder Altice liet 1,5% liggen.

De financiële waarden waren eveneens in mineur. Zowel de banken ABN Amro (-1,2%) en ING (-1,2%) als de verzekeraars Aegon (-3,9%), ASR (-2,8%) en NN (-1,4%) stonden op verlies.

Relx (+0,6%) was de grootste stijger onder de hoofdfondsen. Het voormalige Reed Elsevier kreeg het groene licht van het Hooggerechtshof in Engeland en Wales voor de vereenvoudiging van de concernstructuur. Daardoor is de informatieleverancier vanaf 8 september volledig Brits.

Midkapper Air France KLM gleed 3,1% weg. Gisteravond werd bevestigd dat de Canadees Ben Smith aan het roer komt te staan bij de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie. Franse vakbonden hebben al aangegeven niet blij te zijn met de aangetrokken buitenstaander en dreigen met nieuwe stakingsacties.

IMCD (+4%) werd beloond voor de forse groei die de chemicaliëndistributeur over het eerste helft van het jaar behaalde.

Smallcapfonds Brunel moest nog eens 2,2% terrein prijsgeven. Daarmee kreeg de neergang van de detacheerder eerder deze week een stevig vervolg.

Op de lokale markt ging AND 7,3% onderuit. De rode cijfers bij de navigatiefabrikant vielen in slechte aarde bij beleggers.

Volgende week vrijdag vindt trouwens de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers plaats in het Amerikaanse Jackson Hole. Rabobank-econoom Mevissen verwacht er echter geen vuurwerk. „De ECB heeft haar kaarten al op tafel gelegd voor de periode tot begin 2019”, benadrukt Mevissen. „Verder wordt algemeen verwacht dat de Federal Reserve de rente in september gaat verhogen in de VS.”