Goedkoop bier en andere bespaartips

Met deze vijf tips kom je een heel eind op weg.

Boodschappen

Laten we beginnen met de meest voor de hand liggende besparing: de boodschappen. Die kun je beter niet standaard doen bij een dure supermarkt omdat die toevallig om de hoek ligt. Zoek uit waar goedkopere supermarkten zoals de Aldi en de Lidl liggen. En als je toch naar bijvoorbeeld de Albert Heijn gaat, koop dan alleen artikelen uit de bonus of die met een sticker met 35% korting erop omdat ze het einde van de houdbaarheid naderen.

Het is sowieso een handige tip om deze app met alle reclamefolders te downloaden. Zo zie je wat er overal in de aanbieding is. Mocht je ook nog een beetje een ruime vriezer hebben, kun je etenswaren in de aanbieding ook wat groter inslaan en invriezen voor later gebruik.

Bier

We begrijpen dat een belangrijk deel van de studententijd ook draait om biertjes drinken. Met je beperkte budget kun je beter niet meteen het begin van de avond de kroeg ingaan om daar aan het speciaalbier te gaan zitten.

Drink eerst een biertje thuis en haal dan ook niet standaard kratten van de A-merken. Kijk welk bier er in de aanbieding is of nog beter: koop de goedkopere merken. Als ze goed koud staan, zijn ook die biertjes prima te drinken. En als je dan toch de stad in gaat uiteindelijk: als je bij een club of vereniging zit kun je in de stamkroeg vaak een goedkoper pilsje krijgen.

Contracten

In een studentenhuis zijn veel contracten voor voorzieningen als gas, water en licht, televisie en internet vaak erfenissen van vroegere bewoners. Of van de huisbaas die ooit maar zomaar ergens de aansluiting heeft geregeld. Het kan de moeite lonen om die contracten nog eens door te nemen en te kijken of er goedkopere opties zijn. Bij overstappen, zeker van energieleverancier, kun je ook vaak kortingen krijgen.

Baantje

Niet echt een bespaartip, maar wel een tip om wat meer geld te verdienen. Een bijbaantje is zeker in deze tijden zonder studiebeurs bijna een must om rond te komen zonder een al te hoge studieschuld op te bouwen. En als je dan toch een baantje zoekt, dan kun je er net zo goed een zoeken waar je fatsoenlijk betaald voor krijgt.

En die vind je vaak bij je eigen hogeschool of universiteit. Die betalen vaak behoorlijke salarissen aan studenten, in elk geval een stuk beter dan wat je als barpersoneel of vakkenvuller kunt krijgen. Kijk bijvoorbeeld of je aan de bak kunt bij de universiteitsbibliotheek of als student-assistent.

Boeken

Nog een tip om wat geld binnen te hengelen: verkoop je studieboeken aan het begin van het volgende studiejaar meteen weer aan de studenten uit het jaar na jou. Vaak mogen zij nog met dezelfde druk werken of hebben ze zelfs de reader nodig met bijna precies dezelfde artikelen als jij had. Zo verdien jij een stuk van je investering terug en als je slim bent probeer je zelf je boeken voor het volgende jaar ook tweedehands in te slaan.

