Stakingsdreiging bij komst topman AF KLM

Het aandeel Air France KLM ging vrijdag op het Damrak rond 11 uur 3,3% lager. Beleggers reageerden op de dreiging van een Franse vakbondsbestuurder. In Nederland kondigden specifiek de piloten stakingen aan. KLM heeft het laatste cao-bod van de piloten afgewezen.

In Frankrijk gaat het om een staking van al het personeel bij Air France.

„We zijn nog steeds vastbesloten om te slagen in onze eisen”, aldus vakbondsbestuurder Vincent Salles van CGT in een interview vrijdag op Radio France Info. „Dus, ja, er is een groot risico op stakingen als Ben Smith niet in staat is om onderhandelingen te heropenen met de vakbonden van Air France.”

Hoop rust

De benoeming van de Canadees Ben Smith als opvolger van Jean-Marc Janaillac, die na een jaar van problemen met de bonden opstapte, had vrijdag juist de recente koersval moeten stutten.

Vakbonden bokten en eisten een Fransman. De hoop van analisten is dat de nog te vervullen positie van een tweede bestuurder in de top de vakbonden tot bedaren kan brengen.

Salles van de vakbond CGT waarschuwt dat Smith bij Air Canada de reputatie heeft opgebouwd overal de kosten te drukken voor vluchten. Hij begint per 1 september, maar die reputatie werpt zijn schaduw vooruit.

Zorgen

„Smith heeft de gunst van de financiële markten, want toen zijn naam woensdag in de pers verscheen eindigde de aandelenkoers van Air Frankrijk KLM hoger”, aldus Salles bij Radio France Info. „Voor ons is het een zorg.”

Smith is gekomen om meer lagekostenvluchten op te tuigen. Die zullen de „arbeidsomstandigheden en de werkomstandigheden verslechteren bij Air France”, onderbouwt Salles de stakingsdreiging.