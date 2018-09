Column: Dank u wel tante Herna

En met de pakketjes kan het ook niet zo doorgaan. De binnenstad van Amsterdam wordt bedolven onder de bestelbussen van overbelaste zzp'ers wat in een gestaag tempo bijdraagt aan een verstopte en vervuilde binnenstad. Nog even en Groen Links besluit in Amsterdam dat we onze pakketjes op de fiets moeten ophalen bij het Centraal Station.

We sprokkelden het aandeel en zaten op een grote berg toen het Belgische Bpost zich meldde, polonaise in de dealingroom. Toen Herna het eerste bod weigerde, keken we elkaar tevreden aan. Zo doe je dat, niet meteen happen. Bij het tweede bod bewonderden we de stalen zenuwen van onze struise vriendin. Bij het derde bod van 5,75 per aandeel rekenden we onze winst uit en belden het reisbureau. MAAR ER GEBEURDE IETS ONGELOFELIJKS. Samen met de Raad van Commissarissen en met steun van de toenmalige minister van Economische Zaken Henk Kamp, weigerde Herna opnieuw. Met afgrijzen lazen we op 7 december 2016 dat Bpost na drie blauwtjes afhaakte. Die dag zaten we vroeg bij Hoppe op het Spui.

We noteren 2,83 en Herna heeft zich huilend gemeld in Den Haag, want ze heeft in het tweede kwartaal een meloen verlies geleden en de toekomst ziet er rood uit. Dat kan niet meer bij de man die Bpost behandelde als cocainehandelaren uit Colombia. Henk ging volledig voorbij aan het feit dat we met België sinds jaar en dag in de Benelux zitten en kon niet bedenken dat het bod van Bpost een 'godsgeschenk' was. Inmiddels zit deze bekwame man met dank aan 'the old boys' als voorzitter op het pluche van Actiz, de werkgeversorganisatie voor verpleeghuizen, thuiszorg en wijkverpleging.

Herna smeekt nu om Haagse uitbreidingsmogelijkheden voor consolidatie. Dat kan niet meer met Bpost, want die ligt ook op z'n kont en Sandd meldde dat een fusie zeker geen vanzelfsprekendheid is. De beleggers staan met lege handen, de verantwoordelijken zitten allemaal nog op hun stoel. In Japan pleegden ze vroeger seppuku bij gezichtsverlies.

ING

De koers-ellende wordt steeds groter, op het Turkse drama zijn we door de 12 gezakt. We hebben de stukken met een putrecht 10 afgedekt, deels gefinancierd door een geschreven call 20. Samen met de dividendstroom is het leed te overzien. De combinaties liggen nu in de kast, voorlopig is het 'dood' geld.

SIF

Akkie was uitgenodigd voor een zakenlunch. Vroeger was dat bij de Oesterbar op het Leidseplein. Na een garnalencocktail, grote zeetong en 2 flessen Chablis rolde je dan de taxi in. Maar tegenwoordig is het in een trendy vegetarisch restaurant met bronwater en een iPhone naast het bord. Als je terugkomt van het toilet zit je gesprekspartner met dat ding aan zijn oor.

De relatie vroeg onze mening over SIF. "Mijnheer Akkie, de bouw van windparken op zee wordt steeds goedkoper, dankzij nieuwe ontwikkelingen in het ontwerp van windmolens, maar ook dankzij innovatieve manieren om de parken aan te leggen. Dat is toch goed nieuws voor de monopiles van SIF. Zal ik een paar honderd calls kopen?".

Na het moeizaam wegwerken van het laatste stukje paddestoel, vertelde onze professor dat we het bedrijf hadden bezocht, ingepakt als marsmannetjes rondgebanjerd hadden door een reusachtige hal waar enorme pijpen worden gelast, aansluitend een slechte presentatie hadden bijgewoond en op de weg naar huis besloten onze stukken aan te lappen. SIF is geen bedrijf met een uniek product en goedkopere windparken zet de marges nog verder onder druk. Calls kopen?, er gaan er 10 per week om, tussen de bied- en laadprijs past een monopile en als je biedt voor 100 calls, zijn de stukken 5 euro hoger.

BAM

Aat van Herk heeft zijn belang teruggebracht van 9,88 naar 4,98%. Aatje is geen domme jongen en weet wanneer je je verlies moet nemen. In de markt gaan geruchten dat na de eerste afschrijving van 70 miljoen en de tweede afschrijving van 30 miljoen het leed bij de Zeesluis IJmuiden nog niet voorbij is.

AIR FRANCE KLM

Een relatie was benieuwd naar de situatie rondom KLM. Als reactie kreeg hij een beurswijsheid: Als je een miljoen wil overhouden aan Klemmen, moet je met 2 beginnen.

STOCKSPLIT ASML

Het aandeel is veel te duur geworden voor de 'gewone man'. Voor een optiecombinatie heb je 100 aandelen nodig, bij de huidige koers betekent dat 17.390 euro's. We zijn ervan overtuigd dat als Veldhoven de stukken zou splitsen, bijvoorbeeld 10 nieuwe voor 1 oude, de koers in no time verdubbelt. Goed voor de aandeelhouders en goed voor het bedrijf, dat een overname buiten de deur wil houden. Een split in AkzoNobel, DSM en Heineken zou de koers ook een sprong laten maken.

BEURSVISIE

We constateren dat de grote professionele beleggers niet in de markt zitten en de particulieren zitten achter een glaasje op een terras. Het is zomer, komkommertijd. In de markten met dunne volumes hebben de handelaren dus vrij spel en 'ze gooien de pot van links naar rechts'. Want beweging is inkomen, omhoog of omlaag maakt niets uit. In hun dealingrooms hangen de foto's van Trump, Xi Jinping, Poetin en Erdogan aan de muur. In september komt het 'nadenken' weer aan de beurt.

Sem van Berkel is aandeelhouder, direkteur vermogensbeheer bij SEM.nl en ambassadeur bij ALEX Vermogensbank.