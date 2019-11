Philips-topman Frans van Houten Ⓒ ANP Philips Koninklijke 39.605 0.85 %

Philips-ceo Frans van Houten presenteerde maandag voor het eerst een kwartaalgroei van 6% tot €4,7 miljard, maar moest van analisten vooral vragen beantwoorden over problemen bij de winstgevendheid bij het onderdeel connected care. Dat de marges in het derde kwartaal tegenvielen, daar had het zorgtechnologiebedrijf begin deze maand al voor gewaarschuwd.