Koerssprong Tesla na exit-tweet Musk geheel verdampt

Musk liet op 7 augustus via een tweet weten dat de financiering was verzekerd om tegen een prijs van $420 per aandeel mogelijk de beurs te gaan verlaten. De koers schoot daarop in omhoog met een dag erna een piek rond $375.

Berichten dat de deal over een beursexit verre van rond zou zijn, hebben het optimisme van beleggers in Tesla in de voorbije dagen flink getemperd. De futures wezen er op dat het aaneel vanmiddag nog verder zal gaan wegzakken.

Musk zou door de andere directie-leden al op de vingers zijn getikt vanwege zijn solistische optreden en opzienbarende twittergedrag. Vorige maand gaf Musk al reden tot bezorgheid door shortsellers te waarschuwen niet tegen het bedrijf te handelen.