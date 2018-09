Hogere resultaten tractorbouwer Deere

De nettowinst bedroeg ruim 910 miljoen dollar, tegen bijna 642 miljoen dollar een jaar eerder. Volgens Deere vervangen boeren nog steeds hun machines zoals tractors, combines en maaidorsers ondanks de wereldwijde handelsspanningen en de geopolitieke onzekerheid. Dit blijft zorgen voor verdere verkoopgroei bij het bedrijf.

De omzet in het derde kwartaal van het gebroken boekjaar steeg met 32 procent tot 10,3 miljard dollar vergeleken met een jaar eerder. Daarbij werd ook geprofiteerd van de overname van het Duitse bedrijf Wirtgen Group voor bijna 4,4 miljard euro. Wirtgen is met name gespecialiseerd in machines die gebruikt worden voor de aanleg van wegen zoals asfalteermachines en walsen.