Autoschade afhandelen wordt eenvoudiger

Door de nieuwe regeling kunnen klanten straks ook door hun eigen verzekeraar worden geholpen als ze schade hebben door iemand anders. Nu moeten automobilisten met een WA-verzekering de schade vaak zelf verhalen op de verzekeraar van de veroorzaker.

Michiel Denkers, directeur Mededinging bij de ACM, is positief. „Dit kan gedoe en ergernis bij consumenten verminderen over schade aan hun voertuig die door anderen is toegebracht. Dat juichen we toe.”

Aanpassingen

Het Verbond van Verzekeraars gaat voor de nieuwe regeling enkele aanpassingen in zijn bedrijfsregeling doorvoeren. Die moeten het duidelijk maken dat de consument zelf kan kiezen tussen de twee opties en ervoor zorgen dat nieuwe verzekeraars makkelijk kunnen toetreden tot de regeling.

De nieuwe regeling gaat waarschijnlijk halverwege 2021 in. Op 16 december aanstaande wordt de nieuwe aanpak voorgelegd aan de algemene ledenvergadering van het verzekeraarsverbond.

