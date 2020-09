Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

RIJSWIJK - De bekende reisorganisatie Kras moet in april 2021 stoppen. Moeder TUI wil door de coronacrisis kosten verlagen. „We gaan door met één efficiënt merk en dat is TUI. Hoe zwaar afscheid van Kras ook is, het is verstandig en noodzakelijk”, aldus topman Arjan Kers.