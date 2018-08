Column: Gaat bitcoin dan toch zijn belofte inlossen?

Terwijl de markt voor traditionele valuta’s sterk bepaald wordt door de ontwikkelingen in de handelsoorlog van Trump, zijn digitale munten een speelbal van beurswaakhonden en zakenbanken. Vorige week zorgde de Amerikaanse SEC er eigenhandig voor dat een opmars van de bitcoin in de kiem werd gesmoord. De toezichthouder schoof de beslissing over de introductie voor een Bitcoin ETF voor zich uit. De koers kreeg vervolgens een nieuwe tik door een negatief analistenrapport van zakenbank Goldman Sachs. Volgens de bankiers zal de munt verder dalen omdat het aan geen van drie traditionele functies van geld voldoet: ruilmiddel, rekenmiddel en waardeopslag.

Hoge toppen, diepe dalen

Of bitcoin een goed middel voor waardeopslag is, hangt helemaal af van de periode waarnaar je kijkt. Over de afgelopen anderhalf jaar of langer zal iedereen die zijn vermogen in de munt aanhield maar wat blij zijn. Sinds eind 2016 is de bitcoin met ruim 500% gestegen. Over de afgelopen drie jaar is dat zelfs meer dan 2000%. Op de korte termijn ontstaat echter een heel ander beeld. Sinds een top van bijna $20.000 is de munt ongeveer tweederde van zijn waarde kwijtgeraakt. Met dit soort felle koersbewegingen is het overigens niet vreemd dat mensen terughoudend zijn om met bitcoins te betalen. Degene die als eerste afrekende in bitcoins, heeft daarvan in ieder geval spijt als haren op zijn hoofd.

Pizza van $60 miljoen

Op 22 mei 2010 betaalde computerprogrammeur Laszlo Hanyecz 10.000 bitcoins bij het bestellen van twee pizza’s. Omgerekend was die transactiewaarde toen circa $41. Tegenwoordig zijn die bitcoins meer dan $60 miljoen waard. Hoewel er de laatste tijd veel geschreven wordt over nieuwe mogelijkheden om de munt in te zetten als betaalmiddel, liggen de grootste kansen in nieuwe platformen die de bitcoin toegankelijk maken voor meer investeerders. De New York Stock Exchange is bijvoorbeeld al een samenwerkingsverband gestart met Microsoft en zelfs koffieketen Starbucks. Bovendien zou zelfs Goldman Sachs van plan zijn om een eigen handelsdesk voor bitcoins op te richten.

Mooie toekomst

Hoewel de onzekerheid over het afblazen van de bitcoin-ETF op korte termijn de koers onder druk zet, geven verschillende ETF-initiatieven aan dat er zoveel interesse van investeerders is dat de munt op lange termijn een mooie toekomst tegemoet kan gaan. Daarbij hangt overigens veel af van de opstelling van centrale banken. De Chinese centrale bank heeft al enkele bitcoin-beurzen laten sluiten, terwijl bankiers in Canada en Groot-Brittannië zich juist lovend hebben uitgelaten over de blockchain-technologie waar bitcoin op draait. Over de potentie van blockchain zijn alle partijen op financiële markten overigens unaniem optimistisch. Helaas kan je daarin niet zo makkelijk handelen als in (crypto)munten.

Laurens Maartens (laurens.maartens@nbwm.nl) is valuta-expert bij de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij (www.nbwm.nl). Deze column geeft zijn persoonlijke mening weer. Deze informatie is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen via de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij NV.