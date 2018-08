Ouderen verliezen vertrouwen in woningmarkt

De combinatie van steeds minder huizen in de aanbieding en steeds hogere prijzen, zorgt ervoor dat Nederlanders hun vertrouwen in de woningmarkt hebben verloren. Dat blijkt uit de marktindicator van Vereniging Eigen Huis. In juli 2017 stond deze barometer van vertrouwen nog op een score van 113, maar een jaar later is daar nog maar 105 van over.

Onder 65-plussers is de stemming het hardst gedaald, van 116 naar 104 punten. Bijna 40% van de ouderen vindt dit een ongunstig moment om te kopen. Een jaar geleden dacht maar 14% van de ouderen er zo over. Het dalende vertrouwen komt in een tijd dat er juist meer hypotheekruimte wordt geboden aan gepensioneerden. NHG heeft de normen voor ouderen verruimd en ABN Amro maakte deze week bekend hen meer hypotheekruimte te geven.

Beperkt aanbod

„Er wordt inderdaad meer mogelijk”, zegt Maarten Eeke van der Veen, beleidsadviseur van Eigen Huis. „Maar je moet dan nog wel kunnen slagen op de woningmarkt. Ouderen maken zich veel zorgen om het beperkte aanbod van woningen en de hoge prijzen.”

Dat zit hem volgens Van der Veen niet zozeer in een beperkt aanbod van huizen waar je gelijkvloers in kunt wonen. „Het is een beetje een beeld van vroeger dat ouderen per se gelijkvloers willen wonen. Ze zijn op zoek naar verschillende woningen en concurreren vaak met starters om dezelfde woningen. Bij starters zie je ook dat ze minder vertrouwen hebben.” Bij deze groep gelden de hoge prijzen en het kleine aanbod al langer als barrière, meldt Eigen Huis.