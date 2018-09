'Aandacht voor chipsector op Wall Street'

Bij Nvidia viel vooral de omzetverwachting voor het lopende kwartaal lager uit dan door kenners voorzien. Het bedrijf verwacht in het derde kwartaal geen enkele bijdrage in de opbrengsten van zogeheten miners van cryptomunten. Ook de omzet- en winstvooruitzichten van Applied Materials bestempelden kenners als mager. De resultaten zijn vermoedelijk van invloed op de gehele chipsector. Ook Intel en Micron leveren naar verwachting aan beurswaarde in. Koersen van Europese chipmakers en toeleveranciers stonden ook al onder druk.

Fabrikant van landbouwmachines Deere boekte in het afgelopen kwartaal meer winst en omzet, geholpen door de gunstige marktomstandigheden in de landbouw. Wel kampt het bedrijf met stijgende grondstof- en transportkosten. Al met al vielen de resultaten tegen en het aandeel staat voorbeurs in het rood.

Nordstrom

Warenhuisketen Nordstrom staat naar verwachting voor een koerssprong. Het bedrijf kwam met beter dan verwachte resultaten en verhoogde de verwachtingen voor het hele boekjaar. Een dag eerder ging branchegenoot J.C. Penney nog fors onderuit nadat het bedrijf met minder dan verwachte cijfers en een winstwaarschuwing naar buiten kwam. De winkelketen verloor 27 procent aan beurswaarde.

Op macro-economisch gebied komen er gegevens over het Amerikaanse consumentenvertrouwen van de Universiteit van Michigan en de conjunctuurbarometer van marktonderzoeker Conference Board.

Verder maakte Trump bekend dat hij beurstoezichthouder Securities and Exchange Commission (SEC) onderzoek laat doen naar het mogelijk stoppen met de verplichte kwartaalrapportages van beursgenoteerde bedrijven. Overstappen op halfjaarberichten zorgt volgens hem voor meer flexibiliteit en kostenbesparingen.

De aandelenbeurzen in New York sloten donderdag met winsten. De leidende Dow-Jonesindex eindigde de sessie 1,6 procent hoger op 25.558,73 punten. De brede S&P 500 steeg 0,8 procent tot 2840,69 punten en technologiegraadmeter Nasdaq dikte 0,4 procent aan tot 7806,52 punten.