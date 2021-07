Streep door ontslag voor vaccinweigeraar

Premium Financieel

Column: grenzen opzoeken in de reductie van broeikasgassen

De tijd van navelstaren is voorbij. Zonder een hoger tempo in de industriële reductie van broeikasgassen (ook wel decarbonisatie) gaan we de 2030-klimaatdoelen niet bereiken. Daar is iedereen het ongeveer wel over eens. Daarom moeten meer concrete en aangescherpte maatregelen vanuit Brussel de reduc...