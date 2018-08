1 / 2 1 / 2 Tijd om te krijgen wat je verdient. Ⓒ Hollandse Hoogte

Amsterdam - De arbeidsmarkt wordt steeds krapper en een goede werknemer is dus steeds meer waard. Bedrijven zijn bereid steeds meer te investeren in hun mensen, en niet meer alleen in de hoogopgeleide talenten. Tijd om als werknemer goud te delven.