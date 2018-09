Chipbedrijven onder druk op groen Wall Street

New York - De aandelenbeurzen in New York stonden vrijdag halverwege de handel overwegend in de plus, na de stevige winsten een dag eerder. De teleurstellende cijfers en vooruitzichten van de chipmakers Nvidia en Applied Materials werkten door op andere bedrijven in de hele sector. Verder keken beleggers met een schuin oog naar ontwikkelingen rondom de Turkse liracrisis.