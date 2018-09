Particulieren slaan goedkoop goud in

De goudbedrijfjes kennen momenteel goede klandizie. Bij de vermaarde goudwinkel aan de Amsterdamse Spiegelgracht bevestigen een moeder en zoon zojuist voor „een paar duizend euro” goud te hebben besteld. De kooplieden van de markt willen anoniem blijven, uit angst voor diefstal.

,,We zouden dat goud eerder kopen, nu is het redelijk goedkoop en kan het uit. Met Trump en al die conflicten houd je er rekening mee dat het ook hier fout kan gaan, dat je niet bij je geld kunt. Zo denken wel meer mensen hoor”, lacht de moeder.

Kinderen

„Vroeger had ik het niet gedaan, nu heb ook ik toch goud voor mijn eigen kinderen gekocht. Als iets van zekerheid in mogelijk woeliger tijden later”, zegt macro-econoom Edin Mujagic van OHV Vermogensbeheer.

Analist in edelmetalen Georgette Boelen (ABN Amro) verbaast de vraag naar fysiek goud helemaal niet. Zij „verwacht dat ook andere beleggers nu gaan ontdekken dat het aantrekkelijk wordt.” De goudprijs is onder ABN’s verwachting gedaald, maar met het herstel van de Chinese yuan zou die prijs de komende tijd aantrekken.

Goud is normaal een ’vluchtheuvel’ in crisistijd. De wereldwijde goudprijs is ondanks handelsoorlogen en de Turkse crisis vooral aan het dalen. Grote beleggingsfondsen stapten tijdelijk uit goud, ze kiezen staatsobligaties, wat de prijs drukt.

Dwaalspoor

Daarnaast drukt de Amerikaanse dollar het tarief. De stijgende dollar is zoals altijd de vijand van het edelmetaal.

Volgens Nitesh Shah, hoofdanalist bij de aanbieder van beursgenoteerde beleggingsfondsen WisdomTree, is dit toch een dwaalspoor. Goud reageert zelden direct op crises, zegt hij, verwijzend naar bijvoorbeeld de Argentijnse valutacrisis vanaf 1999. Toen werden banktegoeden bevroren, de goudprijs ging aanvankelijk maar 1% omhoog.

Volgens Boelen is het momenteel ook nog waarschijnlijk dat veel beleggingsfondsen die erop rekenden dat de goudprijs zou dalen recent teleurgesteld hun zogeheten short-posities hebben afgebouwd.

Staatskluizen

Recent is er veel goud uit staatskluizen op de markt gekomen. Analist Jan Nieuwenhuis ziet dat Turkije en Venezuela de handel recent overspoeld hebben met tonnen goud uit de staatskluizen om hun economie te stabiliseren. Daarbij vallen Nederlandse aankopen in het niet.

Met alle onzekerheid verwacht Boelen van ABN Amro evengoed „herstel in de prijs van goud, zilver en platinum voor de rest van het jaar”.

Volgens aanbieder Goudstandaard kopen vooral bestaande klanten extra stukken goud. Ook nieuwe klanten van Turkse komaf slaan het edelmetaal in. ,,Ze zien de Turkse banken als groot risico. Deze klanten kopen ook veel baren (staven, red.). Ze gebruiken goud als een verzekering voor de langere termijn.”

Wapenen

Turkse klanten melden de verhalen van voorgaande generaties die forse devaluaties van hun munt hebben meegemaakt. Ze wapenen zich, zegt de eigenaar van Goudmarkt.nl.

Juli was ook bij Doijer & Kalff een goede maand, met een verdubbeling van het aantal klanten tegen een halfjaar eerder. Vooral de goudstaven waren gewild. ,,Mensen krijgen nu de bevestiging van wat ze al een tijdje zagen. Ze maken zich zorgen over Italië, Turkije en wat dat voor hun portemonnee betekent”, merkt Jaap Zeeuw van der Laan.

De vakantie vertraagt de aankopen, weet hij uit ervaring: komende weken ,,moet er sterkere vraag bij komen”.

Bitcoin afgedaan

De gegroeide interesse in kleine stukken goud, loopt parallel aan het inzakken van de prijs van bitcoin, de digitale munt die een alternatief voor traditioneel geld en goud moest worden. „Je had ze de kost moeten geven die vol in die cryptomunten zijn gegaan”, meldt Goudmarkt.nl. ,,Goud blijkt voor deze mensen toch meer waarde te bieden.”

De Nederlandse vlucht in goud is gering, meent Paul van der Zee van Zilver-goud-inkoop.nl. ,,In Duitsland gebeurt het veel meer. Dat Nederlanders niet meer kopen komt doordat mensen hier toch vertrouwen in de euro houden.”