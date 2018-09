Weer groen slot Wall Street door handelshoop

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag opnieuw met winst gesloten, na de stevige winsten een dag eerder. Het sentiment op de beursvloer werd net als donderdag positief beïnvloed door berichten over gesprekken tussen de Verenigde Staten en China. Beleggers verwerkten verder teleurstellende cijfers en vooruitzichten van de chipmakers Nvidia en Applied Materials.