Turkije krijgt tik van Moody's en S&P

De Turkse economie zit al enige tijd in zwaar weer. Daar komt een heftige diplomatieke crisis met de Verenigde Staten nog eens bovenop. De spanningen tussen de twee landen hebben alles te maken met de hechtenis van de Amerikaanse predikant Andrew Brunson. De VS neemt de nodige maatregelen tegen Turkije omdat het weigert de voorganger vrij te laten. Turkije verdenkt Brunson van terroristische activiteiten, maar volgens de VS is daar geen bewijs voor.

Door de Amerikaanse sancties en de dreiging met meer strafmaatregelen is de lira sterk in waarde gedaald en drukt de kelderende munt onder meer op de bankensector. De liracrisis zorgde op zijn beurt voor spanningen op de wereldwijde financiële markten.

Recessie

Volgens S&P zal Turkije komend jaar in een recessie belanden. Het kredietoordeel had al een zogenoemde junkstatus bij de kredietbeoordelaar, wat aangeeft dat het risico op wanbetalingen heel groot wordt geacht. Een belegging in de staatsobligaties wordt als pure speculatie gezien. De rating gaat nu nog verder omlaag, van BB- naar B+ met een stabiele verwachting.

Ook Moody's kwam met een nieuw oordeel en zette de rating van Ba2 op Ba3 met een negatieve prognose. Moody's denkt dat een snelle oplossing voor de recente onrust steeds moeilijker zal worden. Collega-analisten van de derde grote kredietfirma, Fitch, verlaagden recent al hun oordeel op Turkije. Zij zeiden vrijdag nog te vrezen dat de economische onrust de komende tijd niet zal stabiliseren. Een nieuw kredietoordeel gaven ze echter niet.