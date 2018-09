Hoger btw-tarief voor parkeren bij De Hoge Veluwe terecht

De Hoge Veluwe is al sinds 2014 in conflict met de Belastingdienst over het tarief dat gerekend moet worden voor de parkeertickets. Volgens het Gelderse natuurpark hoort het parkeren bij het toegang verlenen tot het park en zou daarom voor parkeren hetzelfde lage btw-tarief (nu nog 6%, vanaf volgend jaar 9%) moeten gelden als voor de entreetickets.

Daar komt nog bij dat mensen die een kaartje kopen om met hun auto het park in te rijden daarvoor ook het lage btw-tarief moeten betalen. De Hoge Veluwe vindt het daarom onterecht dat voor parkeren wel het hoge btw-tarief aangeslagen moet worden en ging daarom naar de rechter.

Zelfstandige prestatie

In eerste instantie, bij de rechtbank, kreeg het natuurpark nog gelijk. Maar zowel het gerechtshof als nu de Hoge Raad stelt de Belastingdienst in het gelijk.

Volgens de Hoge Raad is het parkeren buiten het park een ’zelfstandige prestatie’ die niet per se een onderdeel is van het verlenen van toegang tot het park. Bezoekers kunnen namelijk voor verschillende vormen van vervoer kiezen om bij De Hoge Veluwe te komen. Daarom moet voor het parkeren het hoge belastingtarief gerekend worden.

De zaak van De Hoge Veluwe staat niet op zich. Attractiepark De Efteling is ook al tijden bezig met een zaak tegen de Belastingdienst om het btw-tarief op parkeren, vooralsnog ook zonder succes.