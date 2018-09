Agenda: sentiment wint ’t van bedrijfscijfers

Dit weekend biedt een voorproefje. De Russische president Poetin en bondskanselier Merkel bespreken een serie van conflicten. Eventuele afspraken en de toon zullen het beurssentiment van maandag voorbeurs bepalen.

In de afgelopen week met 1,8% totaalverlies voor de AEX bij 552,95 punten, kwam Vopak onderin uit op 8,6% verlies, net voor Galapagos met 6,9% teruggang. Defensieve aandelen als uitgever RELX (+1,4%) en Ahold Delhaize (+1,1%) werden ingekocht. Ook Wall Street nam gas terug.

In de AMX-index speelde Boskalis een negatieve hoofdrol (-8,3%) in vijf beursdagen. Chemiehandelaar IMCD kon met een laatste handels op sterk kwartaalresultaat bovenin eindigen (+2,7%).

Amerikaanse handelssancties tegen Turkije zetten een negatief sentiment. Bijvoorbeeld voor bankaandelen zoals ING, dat dit jaar ondanks de oplopende rente 20% in het rood staat en een belang in Turkije heeft.

Zakenbanken willen dat Turkije, dat zaterdag een tik van kredietbeoordelaar S&P kreeg, de rente verhoogt om de lira en inflatie (16%) onder controle te brengen. De munt ging vorige week op en neer, van acht tot iets onder zes stuks in een dollar. En weer terug.

Ook beleggingen in andere opkomende markten vielen weg. ,,Hoewel landen als China en India heel weinig met Turkije te maken hebben. Maar internationale beleggingsfonden zien al die verschillende landen als een enkele beleggingscategorie; gaat de een fors lager, dan zetten die fondsen alle andere landen ook op verkopen”, aldus analist Stan Westerterp van JNVB Vermogensbeheer.

De zuidelijke eurozone staat sowieso in de belangstelling. De rentepremie op Italiaanse obligaties gingen stilletjes naar een nieuw hoogtepunt. De regering dreigt uit de euro te stappen tenzij Brussel aan haar eisen voldoet. ,,Het krijgt weinig aandacht, maar dit is toch een punt van zorg”, aldus Corné van Zeijl van vermogensbeheerder Actiam. Spaans schuldpapier, vaak gekoppeld aan Italiaanse sores, doet niet mee aan die neergang. ,,Dit is echt heel specifiek Italië”, concludeert Van Zeijl.

,,Het smeult, de staatsschuld blijft te groot voor de economie. Problemen daar kunnen zo maar opflikkeren”, waarschuwt ook Westerterp.

Van Zeijl kijkt in zijn vooruitblik naar industriële metalen, vaak vormen de prijs van die futurecontracten een betrouwbare indicator voor groei van de wereldwijde economie. Na de daling begin dit jaar gingen de metalen afgelopen week opnieuw terug. Van Zeijl: ,,Dat zou erop kunnen duiden dat er minder vraag naar dit soort metalen is, dat is een slecht teken voor de wereldwijde economie.”

Fundamenteel lijkt de economie toch nog goed, meent Westerterp. Van alle gerapporteerde bedrijfscijfers is 70% boven verwachting ontvangen. Westerterp suggereert beleggers door de politieke retoriek heen te prikken. ,,President Erdogan slaat wild om zich heen, het zijn karakteristieken die je bij alfamannetjes als Poetin en Trump ook ziet. Ze roepen veel. Vaak opereren ze als blaffende honden: doorbijten doen ze zelden, ze weten dat ze dan het deksel op de neus krijgen."

Dan de belangrijkste agendapunten op een rij. Analisten leggen het accent op vrijdag:

Maandag

08:00 Duitsland: Producentenprijzen

11:00 EU: Bouwproductie

Dinsdag

00:00 BHP Billiton, halfjaarcijfers

06:30 NL: Consumentenvertrouwen, consumentenuitgaven

08:00 Halfjaarcijfers Porceleyne Fles

13:00 VS: Kwartaalcijfers Estée Lauder

Woensdag

00:00 VMware, halfjaarcijfers (VS)

07.00 Resultaten Van Lanschot, Stern, ICT

16.00 VS: Verkoop bestaande woningen

16.30 VS: Wekelijkse olievoorraden

20.00 VS: Notulen Fed

Donderdag

07.00 Resultaten BAM, Kardan, Novisource

09.00 Duitsland: Inkoopmanagersindex

13:30 Alibaba - Cijfers eerste kwartaal (Chi)

16.00 VS: Verkoop nieuwe woningen

17.35: Resultaten Brill

Vrijdag

07.00 Halfjaarcijfers Sif Group

08.00 Duitsland: Economische groei (tweede kwartaal)

14.30 VS: Orders duurzame goederen (juli)

15.00 VS: Centrale bankiers bijeen in Amerikaanse Jackson Hole.