Telefónica weerstaat rivaliteit

De omzet dikte in de meetperiode met 3,4 procent aan tot 11,9 miljard euro. Dat is iets lager dan kenners in doorsnee hadden voorzien. Ook groei op belangrijke markten als het Verenigd Koninkrijk, Brazilië en Duitsland hielpen de druk in Spanje te weerstaan.

In het derde kwartaal kwam het onderliggende bedrijfsresultaat (oibda) uit op ruim 4,2 miljard euro. Over de eerste negen maanden van het jaar dikte dit resultaat met 1,1 procent aan. Telefónica houdt vast aan zijn jaardoelen, waaronder een stijging van het onderliggende resultaat met 2 procent.