Turkije, nog eens Turkije en de btw-verhoging

Van de negen meest gelezen artikelen gingen er maar liefst vijf over de situatie in Turkije, waar de lira deze week weer ontzettend veel daalde in waarde. Maar het meest gelezen artikel ging ergens anders over.

1. Btw-verhoging kost €300

De verhoging van het lage btw-tarief - op bijvoorbeeld boodschappen, boeken en theaterkaartjes - gaat een gemiddeld Nederlands huishouden zo’n €300 kosten, berekenden economen van ING. Maar daar staat dan weer tegenover dat de andere belastingmaatregelen van het kabinet ervoor zorgen dat de koopkracht van de meeste huishoudens er wel op vooruit gaat.

2. Turkse wisselkantoren dicht

De crisis in Turkije houdt u in alle soorten en maten bezig de afgelopen week. De financiële situatie had ook z’n weerslag op toeristen, want de wisselkantoren in Turkije gingen afgelopen week dicht.

3. Ziek, maar wel een auto van de zaak

Een man die honderd procent arbeidsongeschikt raakte, moest zijn auto, tankpas en mobiel van de zaak inleveren. Onterecht, oordeelde de rechter, die vond dat de man recht heeft op een schadevergoeding.

4. Erdogan praat lira verder de put in

5. Lira sleept andere valuta mee in val

6. Wat mag u verwachten in 2019?

7. ’Saudi’s praten met Tesla over buyout’

8. Erdogan noemt valutacrisis ’storm in glas water’

9. Erdogan: Boycot van elektronica VS