Dekkingsgraad pensioenfondsen gedaald in 2019

Dat meldt advies- en onderzoeksbureau Aon. Pensioenfondsen hebben vorig jaar wel positieve rendementen geboekt met onder meer aandelen, vastgoed en staatsobligaties.

Pensioenkortingen

Dankzij het Pensioenakkoord hoeven de meeste pensioenfondsen voorlopig niet te korten. Aon sluit niet uit dat er in 2021 wel gekort moet worden. „De verwachting is dat de rente voorlopig laag blijft. De aandelenrendementen kunnen best wat gematigder zijn. Kortingen per 1 januari 2021 blijven hierdoor een realistisch scenario, tenzij opnieuw gezwicht wordt voor de druk van de vakbonden, ouderen en andere partijen”, aldus het advies- en onderzoeksbureau.

