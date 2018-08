Schrikbarende groei van turboliquidaties

Samantha Renssen. Ⓒ De Telegraaf

Amsterdam - Nieuwsmedia berichten vrijwel dagelijks over het toenemend aantal gewelddadige liquidaties in de onderwereld. Die verslaggeving staat in schril contrast met het gebrek aan aandacht voor de explosieve groei van bedrijfsliquidaties. Deze vinden dan ook in volstrekte stilte plaats. Criminelen houden daarvan.