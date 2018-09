Griekse centrale bankier: houden aan de afspraken

Yannis Stournaras maakt zich zorgen om de onrust in Italië en Turkije. Ⓒ REUTERS

Amsterdam - De president van de Griekse centrale bank heeft de politiek in zijn land opgeroepen zich te houden aan de afspraken die het land heeft gemaakt voor het economische herstel. Het land is volgens hem kwetsbaar door de onzekerheid in Turkije en Italië.