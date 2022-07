Premium Het beste van De Telegraaf

Rubriek de verbouwing van Nederland Opgeknapte Koepelgevangenis in Haarlem zet deur open voor studenten en ondernemers

Door Gabi Ouwerkerk

Wijkraadvoorzitter Albert Diederik in de gerestaureerde koepel: de architect heeft een kunstwerk afgeleverd, maar niet alles verloopt naar wens. Ⓒ FOTO Michel van Bergen

Haarlem - Een casino of een groot hotelcomplex? Na het sluiten van de iconische Koepelgevangenis in Haarlem in 2016 gingen er tal van geruchten in de buurt over wat de nieuwe bestemming zou worden.