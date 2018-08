Britse topvrouwen verdienen €3,5 miljoen minder dan mannen

Dat blijkt uit een onderzoek van de Britse krant Sunday Times. Dat vergeleek de beloning voor mannelijke en vrouwelijke ceo’s van de bedrijven met een notering aan de FTSE 100-index, zeg maar de Britse AEX.

De verschillen waren nogal opvallend. Vrouwen verdienen gemiddeld meer dan 50% minder dan hun mannelijke collega’s. Die gaan gemiddeld met zo’n €6,5 miljoen per jaar naar huis, inclusief alle bonussen. Voor de vrouwen is er door de bank genomen zo’n €2,9 miljoen weggelegd.

Meer extra’s

Het verschil zit hem niet zozeer in het basissalaris, maar vooral in de extra’s. Het verschil in de salarissen is 11,6%, maar mannen krijgen veel hogere bonussen (35,9%) en langetermijnbeloningen (74,9%).

Afgelopen jaar was Jeff Fairburn van de huizenbouwer Permisson de best betaalde ceo met een inkomen van ruim €52 miljoen. De best betaalde topvrouw kreeg maar een tiende van dat bedrag. Emma Walmsley van farmaceut Glaxo Smith Kline ging met zo’n €5,5 miljoen naar huis.