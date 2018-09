Iran: OPEC moet zich buiten politiek houden

Iran kampt met nieuwe Amerikaanse sancties. Wat betreft de olie-export gaan die in november in. De Verenigde Staten vroegen de andere OPEC-landen en Rusland daarom om hun oliekraan verder open te draaien om de prijzen laag te houden. Maar volgens Iran zou het oliekartel zich niet in het conflict moeten mengen door toezeggingen te doen over het opvoeren van de productie.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft eerder dit jaar het nucleaire akkoord verscheurd dat onder zijn voorganger Barack Obama is gesloten met Teheran. Trump wil een betere deal met Iran en probeert de regering onder druk te zetten door het instellen van economische sancties.