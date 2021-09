Britse uitvinder betaalbare computer Clive Sinclair (81) overleden

Sinclair was een van de grondleggers van betaalbare computers. Hij werd onder meer bekend met baanbrekende uitvindingen zoals een elektronische rekenmachine in de jaren 70 en verschillende personal computers (pc’s) in de jaren 80.

Met de Sinclair ZX80, een pc die in 1980 op de markt kwam voor een bedrag van minder dan 100 Britse pond, werden computers toegankelijk voor een breed Brits publiek. Andere thuiscomputers, zoals de Apple II, kosten destijds veel meer. Het bedrijf van Sinclair was de eerste ter wereld die meer dan een miljoen machines verkocht.

Dure flop

Niet alle uitvindingen van de Brit waren succesvol. Zo was de Sinclair C5, een elektrische driewieler die in 1985 werd gepresenteerd als het vervoersmiddel van de toekomst, een dure flop. Gezien de huidige focus op elektrische voertuigen was Sinclair zijn tijd echter mogelijk ver vooruit.

De dochter van Sinclair vertelt aan de BBC dat de uitvinder nog tot vorige week aan nieuwe plannen zat te werken omdat „dat nou eenmaal was wat hij het liefste deed.” In 2013 vertelde de uitvinder aan de BBC dat hij zelf nooit computers gebruikte. „Ik houd niet van de afleiding”, legde hij uit.