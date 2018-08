Twitter voorzichtig met aanpakken haatzaaiers

Ⓒ Bloomberg

Twitter is huiverig om haatzaaiers op de berichtendienst aan te pakken. Het aanpakken van berichten op basis van politieke of sociale meningen zou de angst van mensen aanwakkeren dat socialmediabedrijven bepalen wat ze wel en niet mogen zien. Dat heeft topman Jack Dorsey zondag in een interview bij de Amerikaanse nieuwszender CNN gezegd.