Chipbedrijven drukken Nikkei

De toonaangevende Nikkei-index in Tokio sloot uiteindelijk 0,3 procent in de min op 22.199,00 punten. Chipbedrijf Sumco en de makers van chipapparatuur Tokyo Electron en Advantest verloren tot 3 procent. De chipsector kampt nog altijd met de zwakke verwachtingen die de Amerikaanse chipmakers Applied Materials en Nvidia afgelopen week afgaven. Ook andere exportbedrijven als Toyota en Panasonic werden van de hand gedaan en leverden tot 0,6 procent in.

Elders in het Verre Oosten lieten de beurzen een gemengd beeld zien. In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,8 procent hoger en de beurs in Shanghai zakte 0,2 procent. De All Ordinaries in Sydney en de Kospi in Seoul bleven nagenoeg vlak.

Volgens mediaberichten gaan China en de VS dinsdag en woensdag om de tafel zitten om te onderhandelen over het handelsconflict. Zakenkrant The Wall Street Journal meldde daarnaast dat de onderhandelaars werken aan een plan om de handelsoorlog tussen beide economische grootmachten voor november op te lossen.