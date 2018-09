'Licht hoger begin voor Damrak'

Delegaties van China en de VS komen dinsdag en woensdag bijeen om te onderhandelen over het handelsconflict tussen de twee economische grootmachten. Zakenkrant The Wall Street Journal meldde daarnaast dat de onderhandelaars werken aan een plan om de handelsoorlog tussen beide landen voor november op te lossen.

Ook Turkije blijft in de schijnwerpers staan. Kredietbeoordelaars Moody's en Standard & Poor's (S&P) hebben hun kredietoordeel voor het land verlaagd. De Turkse economie zit in zwaar weer en het land is verwikkeld in een heftige diplomatieke crisis met de VS. Volgens S&P zal Turkije komend jaar in een recessie belanden. Moody's denkt dat een snelle oplossing voor de recente onrust steeds moeilijker zal worden.

VEON

Het aandeel van het in Amsterdam genoteerde telecombedrijf VEON zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. De Britse bank HSBC verhoogde zijn aanbeveling voor het bedrijf.

De Europese beurzen sloten vrijdag overwegend lager. De AEX-index zakte 0,6 procent tot 552,95 punten en de MidKap daalde 0,4 procent tot 773,44 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Frankfurt verloren tot 0,2 procent. Londen dikte 0,1 procent aan.

Wall Street ging met kleine winsten het weekeinde in. De Dow-Jonesindex sloot 0,4 procent hoger op 25.669,32 punten. De brede S&P 500 steeg 0,3 procent en technologiebeurs Nasdaq won 0,1 procent.

De euro noteerde vrijwel onveranderd op 1,1414 dollar. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,2 procent tot 65,79 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent minder en werd verhandeld voor 71,72 dollar per vat.