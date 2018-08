PepsiCo koopt Israëlisch SodaStream

SodaStream maakt onder meer een frisdrankautomaat voor thuis. Zo'n keukenapparaat voegt koolzuur toe aan water vanuit een onder druk staande cilinder. Ook verkoopt het bruiswatermerk siropen en smaakstoffen. De onderneming is de afgelopen jaren hard gegroeid in Europa en Azië, maar heeft flinke concurrentie in de Verenigde Staten. Topman Daniel Birnbaum blijft aan het roer staan van het bedrijf.

Gezonder

Volgens kenners is de aankoop een duidelijk signaal dat de opvolger van Nooyi, Ramon Luguarta, op hetzelfde gezondere pad bij PepsiCo verder zal gaan. Onder leiding van Nooyi is het concern zich meer gaan richten op minder suikerhoudende drankjes om zo de zwakkere vraag naar cola te compenseren. De transactie moet nog worden goedgekeurd door onder meer de aandeelhouders en zal naar verwachting in januari volgend jaar worden afgerond.

De drankenbranche is de afgelopen tijd flink opgeschud. Onlangs nam Pepsi-rivaal Coca-Cola een minderheidsbelang in sportdrankjesmaker Bodyarmor om zo zijn activiteiten buiten suikerhoudende frisdrank te versterken. Basketbal-ster Kobe Bryant is een van de vroege investeerders in het merk. In januari nam de Luxemburgse investeerder JAB voor bijna 19 miljard dollar Dr Pepper Snapple over. Dat werd samengevoegd met de eerder al door JAB aangekochte koffiemaker Keurig Green Mountain.