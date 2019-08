'Uitstel beursgangen vergroten ongelijkheid'

Ⓒ ANP

Londen - Bedrijven doen er veel langer dan vroeger over voor ze geld ophalen via de beurs. De grote beschikbaarheid aan geld van durfinvesteerders, zogeheten private equity, is daar de reden voor. Die tendens kan echter de ongelijkheid in de samenleving vergroten, denkt de Britse vermogensbeheerder Schroders.