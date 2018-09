Beurs: AEX lift mee met Arcelor en ASML

De AEX-index hield de gehele dag de wind in de rug en eindigde 0,6% hoger op 556,04 punten. De Midkap deed het nog beter en steeg 1,2% op 782,43 punten.

De koersenborden elders in Europa kleurden ook groen. Frankfurt (+1%) en Parijs (+0,7%) deden een mooie stap vooruit.

Beleggers zijn deze week gericht op het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China. Delegaties van beide landen komen dinsdag en woensdag bijeen om te onderhandelen. Zakenkrant The Wall Street Journal meldde dat de onderhandelaars werken aan een plan om de handelsoorlog tussen beide landen voor november op te lossen. Rein Schutte, beleggingsadviseur bij Boer & Olij, benadrukt dat deze week vanaf een lager echelon voorzichtig een aanzet moet worden gegegeven om in de nabije toekomst tot een handelsdeal te komen. Hij wijst er op dat uiteindelijk de Chinese leider XI en de Amerikaanse president Trump de knoop moeten gaan doorhakken. „Eerder is het nog niet gelukt, maar beide partijen hebben er belang bij op één lijn te komen.”

Schutte kijkt verder bezorgd naar de ontwikkelingen in Italië. Hij wijst er op dat de nieuwe regering in het Zuid-Europese land met populistische partijen er alle aan is gelegen om afspraken met willen maken met de Europese Unie over een versoepeling van de begrotingsregels.

Verder is het deze week uitkijken naar meer inzage over het monetaire beleid bij de centrale banken in Amerika en Europa, stelt Schutte. Woensdag worden de notulen van de Federal Reserve (Fed) gepubliceerd. Een dag later staan de notulen van de Europese centrale bank (ECB) op het programma. „Verder zal Fed-president Jerome Powell eind deze week nog een speech gaan geven bij de bijeenkomst van centrale bankiers in het Amerikaanse Jacksonhole, maar dat zal waarschijnlijk weinig vuurwerk opleveren doordat het naar buiten brengen van de visie al flink is dichtgetimmerd.”

In de AEX was staalfabrikant ArcelorMittal gewild met een plus van 2,5% geholpen door de opverende staalprijzen. ASML koerste 0,9% hoger na een koopaanbeveling van UBS.

Koploper Vopak liet een stevig herstel zien van 4,5% na de tik van vrijdag op de cijfers. Het tankopslagconcern liet weten samen met containervervoerder Maersk een bunkerfaciliteit in de Rotterdamse haven te beginnen. Altice viel eveneens in de smaak met een plus van 3,6%.

Aegon behoorde bij de schaarse dalers onder de hoofdfondsen. De verzekeraar zakte 1,1%. KPN gleed 1,2% weg.

In de Midkap behoorde grondstoffenconcern AMG bij de grotere winnaars met een plus van 2,9% na vorige week nog in de uitverkoop te zijn gegaan. Air France KLM dat eind vorige week flink terrein moest prijsgeven na de benoeming van de nieuwe topman werd 2,1% duurder. Takeaway.com behield de koppositie met een vooruitgang van 4,2%. Eind vorige week viel de maaltijdbzorger nog flink terug. Voor TomTom hadden beleggers 3,2% meer over.

IMCD steeg nog eens 1,6%. De chemicaliëndistributeur won vrijdag ook al 4% dankzij meevallende halfjaarcijfers. Trustkantoor Intertrust (-0,4%) bevond zich in de achterhoede.

Het lokaal genoteerde telecomconcern Veon koerste 5,1% hoger. De Britse zakenbank HSBC gaf een koopadvies voor het aandeel.

Value8 (+1%) kondigde aan zijn belang van 30% in Warmako aan oprichter Wouter Koornneef te verkopen. Financiële details werden niet bekendgemaakt. Warmako is een groothandel/distributeur voor huisdierproducten.

Euronext won 3,1%. Het beurzenbedrijf is de belangrijkste kandidaat om MarkitServ te kopen, meldt persbureau Bloomberg. Aan dit handelsbedrijf zou een prijskaartje van circa $1 miljard hangen. De Londense beurs aast er naar verluidt eveneens op.

Bekijk ook: PepsiCo koopt Israëlisch SodaStream