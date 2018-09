Tassenmaker Mulberry geeft winstwaarschuwing

Ook heeft Mulberry last van de recente problemen van de Britse warenhuisketen House of Fraser, dat failliet dreigde te gaan. De verkopen bij die keten werden zwaar geraakt. Mulberry heeft 21 eigen winkels in de warenhuizen. Vanwege de problemen denkt Mulberry zo'n 3 miljoen pond (ruim 3 miljoen euro) aan extra kosten te moeten maken.

Beleggers schrokken van de winstwaarschuwing. Op de beurs in Londen werd Mulberry maandag in de eerste handelsminuten bijna 30 procent lager gezet. Overigens is House of Fraser onlangs van de ondergang gered. Het bedrijf, dat in financiële nood verkeerde, wordt overgenomen door sportwinkelconcern Sports Direct.