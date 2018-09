Nederlands Swapfiets breidt uit naar Denemarken

De swapfiets is herkenbaar aan de blauwe voorbanden. Ⓒ Jos Schuurman

DELFT (ANP) - Deense fietsers kunnen vanaf vandaag hun fiets leasen, net als in Nederland. Swapfiets kondigt aan zijn fietsen met de kenmerkende blauwe voorband ook in Kopenhagen, Aarhus en Odense aan de man te gaan brengen. Met de stap naar de Deense studentensteden is het van oorsprong Delftse bedrijf nu in vier Europese landen actief.