Saudisch fonds lonkt ook naar Tesla-rivaal

De Lucid Air Ⓒ EPA

RIYAD (ANP) - Het Saudisch staatsinvesteringsfonds PIF voert naar verluidt gesprekken over een investering in Lucid, in potentie een grote rivaal van Tesla. Dat hebben ingewijden laten weten aan persbureau Reuters. De stap is opvallend, volgens Tesla-baas Elon Musk is datzelfde fonds bereid geld te steken in het van de beurs halen van zijn bedrijf.