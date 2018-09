‘Tesla op weg naar terugval onder $300’

De futures in de VS wezen er op dat het verval van eind vorige week een vervolg zal krijgen met een stand van $299, het laagste niveau sinds begin augustus. Eerder deze maand stond er nog een tussentijdse piek van dicht tegen de $380 op het koersbord.

Na de koerssprong van de fabrikant van elektrische wagens op 7 augustus in reactie op de de tweet van topman Elon Musk om zijn bedrijf van de beurs te willen halen tegen een prijs van $420 per aandeel, is in de voorbije week de weg omlaag weer stevig ingeslagen tot net boven de $300.

Beleggers beginnen steeds meer twijfels te krijgen over de financiële haalbaarheid van de plannen van Musk voor een beursexit. Ook lijkt er in de top van Tesla ontevredenheid te zijn over het solistische optreden van Musk die zelf al aangaf door een slechte nachtrust zeer vermoeid te zijn.