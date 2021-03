Máxima wil meer mannenhanden aan het bed: ’Zorg heeft het gezicht van een vrouw’

Premium Geld

’Minimumloon omhoog met nieuw kabinet, maar pas op voor kat in de zak’

Een hoger minimumloon lijkt door de verkiezingsuitslag een zekerheidje. Winnaars VVD en D66 pleiten in hun verkiezingsprogramma’s voor een verhoging van minstens 10%, ongeveer €1 per uur. Toch is het oppassen voor een verborgen verrassing, zo waarschuwt het Economisch Bureau van ABN Amro.