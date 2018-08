Goud krijgt weer wat glans terug

Beleggers in goud legden bijna $10 meer neer voor het edelmetaal naar een prijs van $1194. Vorige week dook de prijs nog met 2,9% omlaag.

Goud heeft in de voorbije maanden vooral last van de sterke dollar die de animo om in het edelmetaal te stappen flink heeft getemperd. Daarnaast heeft goud met zijn status als vluchthaven in onzekere tijden flink aan relevantie ingeboet.

Goudvolgers menen dat goud meer aan kracht kan gaan winnen doordat koopjesjagers een niveau onder $1200 aantrekkelijk beginnen te vinden.