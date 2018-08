Laag waterverbruik verraadt bijstandsfraudeur

Een kraan met een klein straaltje water verbruikt meer. Ⓒ ANP

Amsterdam - Een Groninger die dacht bijstand te kunnen ontvangen terwijl hij bij zijn familie woonde, is verraden door zijn lage waterrekening. De man verbruikte per jaar maar 3000 liter water, ongeveer de hoeveelheid water die gebruikt wordt om een paar keer per dag het toilet door te spoelen.