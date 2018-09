Wall Street opent iets hoger

De leidende Dow-Jonesindex stond tien minuten na opening 0,4 procent hoger op 25.768 punten. De brede S&P 500 steeg 0,2 procent tot 2856 punten. Technologiebeurs Nasdaq dikte 0,1 procent aan tot 7821 punten.

Vertegenwoordigers van China en de VS praten dinsdag over een mogelijke oplossing voor het slepende handelsconflict tussen de economische grootmachten. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal werken de onderhandelaars aan een plan om de handelsoorlog voor november op te lossen. De handelshoop zorgde maandag ook al voor een positief sentiment op Europese beurzen.

Het aandeel Tesla werd zo'n 3,7 procent minder waard. Het Saudisch staatsinvesteringsfonds PIF, dat volgens Musk mogelijk geld wil steken in de privatisering van Tesla, voert naar verluidt ook gesprekken over een investering in Lucid, een potentiële concurrent van Tesla. Analisten van JPMorgan Chase sneden stevig in het koersdoel van de maker van elektrische auto's.