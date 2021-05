’Brits Liberty Steel na Greensill-drama opgedeeld’

Liberty Steel bevestigt de gesprekken in Dubai met Credit Suisse, een grote schuldeiser.

De reorganisatie van het bedrijf van staalondernemer Sanjeev Gupta, die miljoenen verloor bij het omvallen van financieringsbedrijf Greensill, zou de staalactiviteiten moeten redden, en de Britse activiteiten van Liberty Steel herfinancieren.

Daarmee zou Gupta het voortbestaan van zijn concern met drieduizend werknemers verzekerd hebben. De details van de overeenkomst zouden nog worden uitgewerkt.

Banen op de tocht

Gupta gaat een fabriek in Stocksbridge, South Yorkshire, verkopen naast bijbehorende fabrieken in de West Midlands. Een nabijgelegen fabriek in Rotherham zou hij vervolgens met de opbrengten kunnen herfinancieren. Samen werken daar 1300 mensen.

Gupta leidt een bredere groep met bedrijven, de GFG Alliance, met ongeveer 35.000 mensen in dienst in Europa, Azië, de VS en Australië.

Vertegenwoordigers van werknemers spreken van ’aanzienlijke’ onzekerheid over behoud van de banen in de fabrieken.

Liberty verkeert sinds maart in problemen na de ineenstorting van zijn belangrijkste geldschieter, Greensill Capital. Sindsdien claimt Credit Suisse geld. Ook de onthulling van een maandenlang onderzoek naar fraude en witwaspraktijken bij Greensill en Gupta als ondernemer deden het concern geen goed. Veel leningen van Greensill bleken zwak.

Credit Suisse was een van de grootste financiers van Greensill en onderneemt nu juridische stappen om overal zijn geld terug te krijgen van Gupta-bedrijven in het VK en Australië.

Credit Suisse heeft geprobeerd $10 miljard terug te vorderen van verscheidene ondernemingen die met Greensill samenwerkten.