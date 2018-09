Chinezen hamsteren olie Iran

Het verbod op Iraanse olie-aankopen zal in november van start gaan. Chinese kopers zetten volgens Reuters afgelopen weken talloze ladingen over naar schepen van de National Iranian Tanker Co (NITC) voor bijna al hun import.

Vorige maand ging het om het equivalent van 23,8 miljoen vaten (159 liter), de maand ervoor bijna 20 miljoen vaten.

Die stap betekent volgens oliehandelaren die Reuters benaderde dat de grootste olieafnemer van Iraanse ruwe producten zich weinig aantrekt van de sanctie van de VS.

Nieuwe deal

De Verenigde Staten trokken zich in mei terug uit een overeenkomst van 2015 om het nucleaire programma van Iran af te bouwen. De VS proberen de Iraanse olie-export te stoppen om het land te dwingen om te onderhandelen over een nieuwe nucleaire overeenkomst en om zijn invloed in het Midden-Oosten te beteugelen.

Iraanse olie geliefd in China, vlak voor het ingaan van sancties. Ⓒ AFP

China heeft gezegd dat het gekant is tegen brede sancties en te blijven handelen met Iran.

Verzekeraars weg

Verzekeraars, die voornamelijk in de VS of Europa zijn gevestigd, zijn al begonnen hun Iraanse bedrijf te liquideren om aan de sancties te voldoen.

De voorwaarden voor levering zijn veranderd. Iran zal alle kosten en risico’s van het leveren van de ruwe olie dekken en ook het verwerken van de ruwe olie, aldus Reuters.