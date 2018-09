Midcap-specialist Joop Witteveen (58) overleden

Witteveen zette in ruim twee decennia het beleggen in Nederlandse kleine en middelgrote bedrijven op de kaart. Zijn Kempen Orange Fund is goed voor een gemiddeld jaarlijks rendement van 12,5%. Witteveen gaf 25 jaar leiding aan het Orange Fund, en leidde ook Kempen Oranje Participaties. Hij werd 58 jaar.

Witteveen stond bekend als belegger die de langetermijnbelangen van de bedrijven waar hij in investeerde steevast voor liet gaan. „Wij willen dat het goed gaat met het bedrijf en met de beurskoers. Wij zijn betrokken, maar nooit activistisch”, zei hij vorige maand nog in een gesprek met De Telegraaf.

Het Orange Fund kreeg recent nog een goldrating van fondsenbeoordelaar Morningstar. Slechts 6% van alle mondiale beleggingsfondsen is bekroond met zo’n beoordeling.

Bestuursvoorzitter Karl Guha van Van Lanschot Kempen spreekt van het verlies van ‘een enorm goede professional’ en ‘een voorbeeld voor velen’: „We zijn hem dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend en zullen hem herinneren als een toegewijd belegger en een geweldig mens.”

Directievoorzitter Leni Boeren van Kempen roemt de ‘onuitputtelijke kennis’ van Witteveen over Nederlandse smallcaps: „Joop was een betrokken aandeelhouder die met hart en ziel de bedrijven in zijn portefeuille volgde en het nooit naliet om verantwoordelijken aan te spreken op hun koers.”

Michiel van Dijk, Erwin Dut en Sander van Oort zullen de twee door Witteveen geleide fondsen ‘in de geest van Joop’ voortzetten.