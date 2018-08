Bitcoin bloedbad nieuwe generatie beleggers

Meer mensen hebben sinds het najaar van 2017 geld in bitcoins en andere digitale munten gestoken, dan in alle negen jaren eerder, grofweg sinds de oprichting van de bitcoin, concludeert de New York Times na een rondgang.

Sinds de piek in januari dit jaar van de waarde van bitcoin, zakte de munt. Sindsdien zijn alle beleggers nu $600 miljard aan virtuele marktwaarde kwijtgeraakt op alle cryptomunten, zo’n 75% van het totaal.

Niets dan verlies

De beleggers die er negen maanden geleden in stapten en de munt niet hebben verkocht, draaien sindsdien in het rood.

Dat is een vreemd beeld voor particulieren die er via een rekening via een platform instapten en de cryptomunten tot dan toe alleen maar als geldmakers hebben leren kennen.

Bitcoin-beleggen gold afgelopen jaren als de volgende gold rush; daaraan is een einde gekomen.

De koers ging van enkele euro’s voor een in 2008 naar ruim $19.000 eind vorig jaar, en zakte terug tot rondom $6000 momenteel, met af en toe een flinke uitschieter op- en neerwaarts.

Hoofdpijn

Bij de huidige koers maken de vroege instappers nog altijd flink winst ten opzichte van hun inleg.

Degenen die sinds vorig najaar hun geld in de munten staken, kunnen zich crypto’s alleen maar herinneren zoals de belegging die hen consequent hoofdpijn bezorgt.