Zevende generatie achter de bar

Familie De Jongh in ’hun’ Café De Beyerd. Van links naar rechts: Robin, Piet, Pieter, Orson, Willem, Sjors en Mikel. Ⓒ Foto Beeld Werkt

Breda - Sjors de Jongh is de zevende generatie van zijn familie die achter de bar staat. Hun familiebedrijf, café De Beyerd, is al jaren een begrip in Breda.