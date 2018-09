Zorgen om $100 mln voor groene stroom

Het Duitse Handelsblatt dook in het bedrijf Envion AG. Dat ging rond met de pet bij investeerders via een zogeheten ico.

Dergelijke crowdfunding, waarbij beleggers geld inleggen in het project in ruil voor een token, een digitale munt zoals een bitcoin, halen momenteel miljoenen op.

Uitgevers van zo’n crowdfunding beloven hoge rendementen. Dat zou bij Envion 161% zijn, ten bate van 30.000 beleggers, voor een vondst in ecologisch onschadelijke winning van cryptomunten, in een markt die toch al klaagt over extreem hoog stroomgebruik voor digitale munten.

Containers vol pc’s

Reststroom van zonnepanelen gaat naar mobiele eenheid voor computers die cryptomunten kunnen maken. Ⓒ envion

Aparte mobiele containers met rekken computers worden volgens het bedrijfsplan geparkeerd naast de velden met zonnepanelen of windmolenparken.

Die krijgen alle overtollige groene stroom om daarmee de rijen met pc’s in de container aan te vuren. De computers met zware rekenkracht en een wiskundige formule slagen erin de munten digitaal in elkaar zetten. Dat proces duurt dagen.

Beperkt risico voor belegger Envion, aldus het bedrijf. Ⓒ envion

Op beleggersbijeenkomsten meldde de marketingafdeling van Envion dat er voor beleggers „beperkte risico’s voor klanten” zouden zijn.

Van de omzetting van het idee naar plaatsing van volle containers naast windmolen- en zonnecelparken kwam uiteindelijk weinig, stelde Handelsblatt vast.

Envion vindt dat het bedrijfsplan met vertraging kan doorgaan.

Beleggers berooid

In juli zou de omzet €13,4 miljoen moeten zijn, daarvan was voor Handelsblatt nog niets te traceren.

Inmiddels is het geld weg, concludeert Handelsblatt. Dat komt eveneens tot de conclusie dat van daadwerkelijke bedrijvigheid nooit sprake is geweest.

De Zwitserse toezichthouder voor de financiële markten is volgens Bloomberg een onderzoek gestart naar de beleggingen bij Envion.